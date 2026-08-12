Anzu Special Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anzu Special Acquisition A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Anzu Special Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.320 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 37.50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch