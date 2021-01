Anywhere365® fait partie des premiers centres de contact connectés certifiés par Microsoft Teams

ROTTERDAM, Pays-Bas, LONDRES, NEW YORK, ATLANTA et PERTH, Australie, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Anywhere365® Dialogue Cloud est l'une des premières solutions de centre de contact cloud certifiée par Microsoft dans le cadre de son programme Connected Contact Centers pour Microsoft Teams. Anywhere365® est la plus grande plate-forme de gestion de centres de contact et de dialogue dans le cloud pour l'écosystème Microsoft 365. Cette certification confirme la précédente reconnaissance par Gartner d'Anywhere365® comme un puissant centre de contact Teams natif.

« La certification officielle donne au marché une image claire des solutions qui exploitent au maximum les capacités de routage et d'appel direct de Microsoft Teams », a déclaré Gijs Geurts, fondateur et PDG d'Anywhere365®. « Je suis fier de travailler en étroite collaboration avec Microsoft sur cette étape importante, et honoré qu'Anywhere365® soit parmi les premières solutions mondiales à être aussi rigoureusement testées et approuvées par Microsoft. »

Mike Ammerlaan, directeur de Microsoft 365 Ecosystem chez Microsoft Corp, a déclaré : « L'objectif de cette certification est de garantir la qualité, la compatibilité et la fiabilité que les clients attendent des solutions certifiées par Microsoft. Nous sommes heureux de constater qu'Anywhere365® a passé les tests de certification et a obtenu le statut de certification parmi nos premiers centres de contact connectés au niveau mondial. »

Repenser les centres de contact

Le PDG d'Anywhere365® explique la vision de l'entreprise, qui va au-delà du centre de contact : « Les centres de contact cloud modernes sont bien plus qu'une solution d'assistance. Ils constituent l'un des principaux vecteurs de communication pour l'interaction et le retour d'information non filtré sur l'expérience d'un client avec une marque. Tout membre de l'entreprise, même les voice bots et les chat bots de l'IA, deviendra à un moment donné le centre de contact. Cela signifie que les entreprises doivent passer de concepts basés sur les agents à des plates-formes. Il ne s'agit pas du centre de contact, mais des dialogues. »

La plate-forme CPaaS Anywhere365® peut étendre de puissantes capacités d'interaction à toute l'entreprise, au lieu de se limiter aux seuls agents du centre de contact. Il est fourni directement par le robuste écosystème Microsoft Azure et exploite une variété de services Microsoft que les clients utilisent déjà et avec lesquels ils se sentent à l'aise. Cela garantit la cohérence, l'amélioration constante et l'évolutivité de l'engagement des clients, quel que soit le dispositif, le canal, le lieu ou le fuseau horaire.

À propos de Anywhere365®

Anywhere365® a été fondé sur la conviction que toute personne au sein d'une entreprise peut être un centre de contact. C'est pourquoi elle a construit le centre de contact universel Anywhere365® pour Skype for Business et Teams. La vision d'Anywhere365® est de réduire tous les dialogues inutiles en offrant une solution dans laquelle la bonne information atteint la bonne personne au bon moment, quel que soit le lieu ou le canal. Les produits Anywhere365®, y compris les offres de centre de contact Dialogue Cloud, sont primés et se retrouvent dans plus de 1 800 des plus grandes entreprises internationales, telles que Rabobank, Credit Suisse, Philips, Nestlé et plus de 30 entreprises du Fortune 500.