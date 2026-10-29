Anyuan Coal Industry Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anyuan Coal Industry Group präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Anyuan Coal Industry Group im vergangenen Quartal 68.0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 86.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anyuan Coal Industry Group 520.7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch