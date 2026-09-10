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10.09.2026 06:37:00
ANYCOLOR stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ANYCOLOR hat am 09.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 72.81 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 79.97 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat ANYCOLOR im vergangenen Quartal 16.62 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ANYCOLOR 15.77 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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