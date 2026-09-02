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02.09.2026 06:37:00
Anyang Iron Steel legte Quartalsergebnis vor
Anyang Iron Steel hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Anyang Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.86 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 2.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.07 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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