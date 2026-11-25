ANY Security Printing Company präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 110.00 HUF gegenüber 137.42 HUF im Vorjahresquartal.

ANY Security Printing Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.10 Milliarden HUF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.45 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch