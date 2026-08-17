Anupam Rasayan India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Anupam Rasayan India hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3.39 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.10 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.55 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.86 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 3.20 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4.92 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch