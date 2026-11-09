Anupam Rasayan India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Anupam Rasayan India hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6.81 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Anupam Rasayan India 8.06 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.31 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch