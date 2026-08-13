Anupam Finserv: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Anupam Finserv präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anupam Finserv 0.020 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Anupam Finserv 16.7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch