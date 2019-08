AntWorks reconnu comme chef de file dans le rapport NEAT de NelsonHall relatif aux plateformes d'automatisation intelligente

Le rapport reconnaît les capacités d'AntWorks en matière d'automatisation intelligente de bout en bout, facilitant l'adoption de l'automatisation intelligente et permettant d'améliorer la productivité des robots par l'entremise de l'édition des données

SINGAPOUR, 20 août 2019 /CNW/ - AntWorks™, fournisseur mondial de solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation intelligente basées sur la science fractale, a annoncé aujourd'hui qu'elle était classée comme chef de file dans le rapport sur les outils d'évaluation et d'évaluation des fournisseurs « NEAT » de NelsonHall relatif aux plateformes d'automatisation intelligente. Cette distinction est la première du genre à évaluer les plateformes d'automatisation intégrée (PAI) plutôt que les fonctions autonomes, et constitue une reconnaissance importante de la capacité d'AntWorks à proposer une solution complète d'automatisation intelligente conçue pour un usage modulaire.

Selon le rapport, AntWorks compte parmi les concurrents les plus intéressants du secteur de l'automatisation cognitive et se positionne en tête en proposant une PAI complète. La précision de niveau supérieur de l'édition des données non structurées et basées sur des images, y compris de l'extraction de données manuscrites, de la reconnaissance des images et de la vérification des signatures grâce à la technologie d'apprentissage fractal, constitue un critère de différenciation majeur.

Mike Smart, analyste senior chez NelsonHall et auteur du rapport, a déclaré : « Le moteur d'AntWorks se situe à la pointe en ce qui concerne la compréhension, d'un niveau élevé de précision, des informations contextuelles à partir de différents types de documents non structurés, dactylographiés ou manuscrits. AntWorks mérite l'intérêt des grandes organisations traitant des processus volumineux spécifiques au secteur ou liés à l'arrière-guichet, et de celles devant réaliser un déploiement exceptionnel d'automatisation des processus robotisés (APR) à grande échelle et qui sont frustrées par le niveau de productivité de leurs robots. »

Asheesh Mehra, co-fondateur d'AntWorks et chef de la direction du groupe, a précisé : « AntWorks a été la première entreprise au sein du secteur de l'automatisation intelligente à soutenir et à mettre en œuvre le concept de la plateforme d'automatisation intégrée basée sur la science fractale. Le fait d'être classée comme chef de file dans les catégories 'général' et 'capacité d'automatisation intelligente de bout en bout' après si peu de temps, qui plus est face à des poids-lourds de l'industrie, confirme la valeur apportée par AntWorks à ses clients en permettant une automatisation intelligente authentique et guidée par le traitement direct, et en suivant une approche orientée en priorité sur les données. »

Consultez le rapport d'évaluation de NelsonHall et le classement d'AntWork sur la page : http://www.ant.works/NH-IAP-NEAT

À propos d'AntWorks

AntWorks™ est une entreprise mondiale spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités d'exploiter les données grâce à l'automatisation, la numérisation et la veille d'entreprise. Première et unique plateforme d'automatisation intégrée (PAI) au monde fonctionnant selon les principes de la science fractale et de la reconnaissance des formes et capable de comprendre chaque type de donnée, ANTstein™ SQUARE numérise chaque élément d'information pour une gamme d'industries diverses. Visitez le site www.ant.works pour dynamiser votre entreprise en automatisant des processus opérationnels complexes de bout en bout.

