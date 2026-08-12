Antony Waste Handling Cell verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Antony Waste Handling Cell hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.27 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 6.27 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Antony Waste Handling Cell im vergangenen Quartal 2.61 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Antony Waste Handling Cell 2.47 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch