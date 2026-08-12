|
12.08.2026 06:37:00
Antony Waste Handling Cell verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Antony Waste Handling Cell hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.27 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 6.27 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Antony Waste Handling Cell im vergangenen Quartal 2.61 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Antony Waste Handling Cell 2.47 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.