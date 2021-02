Antier Solutions enregistre des liquidités de 50 millions de dollars américains sur sa plateforme bancaire cryptofriendly et annonce des partenariats avec des institutions financières internationales

NOTTINGHAM, Royaume-Uni, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- L'évolution rapide du paysage numérique a entraîné l'avènement d'une nouvelle ère : celle des néobanques. À l'heure où les consommateurs du monde entier se tournent vers les services néo-bancaires cryptofriendly , les fournisseurs de service ont commencé à lancer des solutions intégrant les actifs numériques.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'Antier Solutions, une société de services financiers en blockchain basée en Inde, a lancé ses services bancaires cryptofriendly à l'intention des startups et des entreprises. Affichant des liquidités de 50 millions de dollars américains, cette cryptobanque est l'une des plus grandes de l'industrie.

Les clients de la banque reçoivent un numéro de compte IBAN et des cartes de crédit et de débit numériques et ont accès à une plateforme de paiement ainsi qu'à un portefeuille contrôlé par l'utilisateur. En plus de permettre les paiements par cryptomonnaies, la solution d'Antier Solutions intègre un bureau de négociation permettant des prêts entre pairs et d'autres fonctions de finance décentralisée (Decentralized Finance; DeFi).

« Le secteur financier évolue, et les institutions financières et les clients prennent conscience que les cryptomonnaies ont le pouvoir de rendre les services bancaires plus transparents, plus sécurisés, plus rentables et accessibles à tous. Notre ambition d'être des acteurs du changement plutôt que des observateurs nous a encouragés à créer un logiciel bancaire de gestion d'actifs numériques sous forme de marque blanche qui permet un déploiement plus rapide et améliore la qualité des services », a déclaré Vikram R. Singh, directeur général d' Antier Solutions .

On s'attend à ce que d'ici 2023, les néobanques comptent jusqu'à 85 millions de clients de plus de 14 ans, soit 20 % de la population européenne. De plus, une recherche menée par Censuswide a révélé qu'en Europe occidentale, 25 % des moins de 37 ans ont recours aux services d'une banque numérique.

Possédant deux unités internationales en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, Antier Solutions a collaboré avec certaines des plus grandes banques et institutions financières à l'échelle internationale. L'entreprise tire parti de son excellence technique pour accélérer le développement des services cryptobancaires pour les consommateurs du monde entier.

À propos d'Antier Solutions

Antier Solutions est un fournisseur de services cryptobancaires qui aide les entreprises à passer de plateformes technologiques traditionnelles à des systèmes de blockchain. Grâce à sa connaissance approfondie du domaine et à sa vaste expérience, Antier Solutions a créé un écosystème complet de solutions destinées à aider les entreprises à lancer leur plateforme de négociation d'actifs numériques, leur plateforme de prêts crypto , leur banque et plus encore. L'entreprise entend aider plus d'entreprises de services de paiement à se mettre à l'heure de la décentralisation en développant des systèmes de blockchain publique et privée.

