Anticorps humains fonctionnels ciblant le SRAS-CoV-2 découverts à l'aide de la plateforme B cell Select™ exclusive à IPA et de la technologie de clonage d'hybridomes en une seule étape

IPA annonce la découverte d'autres anticorps neutralisants, mis au point pour cibler le SRAS-CoV-2, à l'aide de souches provenant d'animaux OmniRat® génétiquement modifiés de Ligand Pharmaceuticals qui produisent des anticorps humains.

VICTORIA, BC, le 13 juill. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (l'« entreprise » ou « IPA ») (TSX: IPA) (OTCQB: IPATF) (FSE: TQB2), un chef de file dans les services complets de découverte et de mise au point d'anticorps thérapeutiques a annoncé aujourd'hui la découverte d'autres anticorps candidats humains prometteurs ciblant le SRAS-CoV-2, qui démontrent également une puissante activité neutralisante in vitro, à l'aide de la plateforme B cell Select™ et de la technologie de clonage d'hybridomes en une seule étape de l'entreprise.

Le 29 juin, IPA a confirmé la découverte d'une série d'anticorps candidats prometteurs démontrant une puissante activité neutralisante in vitro. Ces anticorps fonctionnels ont été dérivés d'échantillons humains et de lamas (VHH) à l'aide de la technologie d'expression phagique DeepDisplay™ d'IPA. L'entreprise a maintenant ajouté à ce bassin de candidats prometteurs d'autres anticorps neutralisants puissants provenant de la plateforme de production d'anticorps thérapeutiques humains OmniRat® de Ligand Pharmaceuticals (NASDAQ:LGND), ainsi que de lapins de type sauvage. Les anticorps neutralisants prometteurs annoncés dans le communiqué du 29 juin de l'entreprise ainsi que ceux annoncés aujourd'hui sont composés principalement d'anticorps entièrement humains (provenant d'humains et d'animaux transgéniques OmniRat®), ce qui devrait réduire les délais pour les essais cliniques et améliorer les profils d'innocuité et d'efficacité des candidats thérapeutiques.

La production de ces anticorps neutralisants prometteurs par l'entreprise a été lancée afin qu'ils fassent l'objet de davantage d'essais précliniques et qu'ils soient possiblement inclus dans le traitement PolyTope mAb Therapy™ de l'entreprise pour lutter contre la pandémie de COVID-19. L'entreprise étudie actuellement les possibilités de développement commercial liées aux programmes d'anticorps ciblant le SRAS-CoV-2. La vaste gamme d'anticorps produits par IPA pourrait être utilisée dans des domaines tels que les traitements en association supplémentaires, les anticorps témoins, les diagnostics, les traitements composés d'un seul anticorps, les essais précliniques et cliniques d'évaluation de lots et les recherches en laboratoire.

« IPA continue de faire progresser la mise au point de son traitement PolyTope ciblant le SRAS-CoV-2 dans le cadre d'un programme thérapeutique préclinique exceptionnellement complet en cours au sein de l'entreprise », a expliqué la Dre Jennifer Bath, directrice générale et présidente d'IPA, en faisant référence au nombre d'échantillons humains in vitro, d'espèces, de formats d'anticorps et de plateformes de découverte utilisés dans les études réalisées par IPA.

L'entreprise estime que la grande quantité de données obtenues au cours de la mise au point du premier traitement PolyTope devrait également jouer un rôle essentiel dans le traitement des souches futures et des variations saisonnières du virus, ce qui permettrait à IPA de formuler rapidement des vaccins et des traitements plus efficaces contre le coronavirus, si celui-ci continuait de muter.

Couplées à une quantité substantielle de données de caractérisation, les technologies à haut débit d'IPA permettent de contrôler et d'analyser à grande échelle les systèmes immunitaires naturels afin de trouver des anticorps pouvant être utilisés pour la prévention et le traitement de maladies, et visent à proposer des solutions plus efficaces en milieu clinique.

Le programme actuel de lutte contre le coronavirus a permis à IPA de mettre en valeur l'étendue et la souplesse de ses plateformes personnalisées, surtout en ce qui concerne la gestion des éclosions d'infections virales complexes, une grave menace pour la santé publique que, d'après la plupart des gens, le monde n'est pas prêt à affronter. « Les données recueillies, qui découlent de notre engagement à faire preuve de rigueur scientifique, et la nature cohésive de nos équipes d'intervention à l'échelle mondiale ont mis en évidence la valeur de nos plateformes dans nos capacités d'intervention en cas de pandémie mondiale, a déclaré la Dre Jennifer Bath, directrice générale et présidente d'IPA. Plus que jamais, l'innovation et l'expérience sont essentielles. Notre capacité à contrôler en parallèle des échantillons humains provenant d'une multitude de sources met en évidence les compétences uniques d'IPA. La qualité d'un éventuel traitement ou vaccin issu d'un programme est directement liée à la quantité et à la qualité des données utilisées dans le cadre du programme, ce qui rend l'approche et les technologies simplifiées d'IPA idéales pour entreprendre des recherches sur les pandémies d'infections virales complexes. »

L'entreprise prévoit que les études précliniques commenceront à l'été 2020.

La Dre Jennifer Bath, Ph. D., présidente-directrice générale d'ImmunoPrecise, a examiné et approuvé l'information de nature scientifique du présent communiqué de presse.

Les anticorps prometteurs de l'entreprise ciblant le virus causant la COVID-19 (le SRAS-CoV-2) n'ont pas encore été étudiés dans le cadre d'essais cliniques chez l'humain et, par conséquent, IPA ne fait aucune allégation expresse ou implicite selon laquelle ses produits ont actuellement la capacité éprouvée d'éliminer, de guérir ou de contenir le SRAS-CoV-2 entraînant la COVID-19.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entité de recherche sous contrat offrant à ses clients pharmaceutiques des services complets en matière de découverte d'anticorps thérapeutiques à l'aide d'anticorps d'espèces différentes monoclonaux, agnostiques, multiformats, caractérisés et conçus en laboratoire, ainsi que des anticorps humains monoclonaux, et ce, dans des délais plus courts. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.immunoprecise.com (en anglais seulement) ou envoyez un courriel à solutions@immunoprecise.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations sur des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. L'entreprise utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « faire », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. De plus, ces énoncés prospectifs tiennent compte des convictions de l'entreprise quant à la possibilité que ses anticorps puissent être perfectionnés ou approuvés pour le traitement de la COVID-19 (ou du SRAS-CoV-2) ou qu'elle conclue toute transaction en ce qui concerne ces anticorps. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels aux attentes et aux prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : les recettes et les gains réels d'IPA inférieurs aux prévisions, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour le trimestre précédent qui s'est terminé le 31 janvier 2020, accessible à l'adresse www.sedar.com. Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

