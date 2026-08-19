Antibiotice: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Antibiotice hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 162.4 Millionen RON. Im Vorjahreszeitraum waren 172.1 Millionen RON in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch