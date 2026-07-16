Anthropic vor dem Börsengang: Die wichtigsten Fakten für Investoren

Anthropic bereitet laut Bloomberg Investorentreffen vor einem IPO im Oktober vor

Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan Chase führen das Bankenkonsortium

Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar liegt erstmals über der von OpenAI

Anthropic kommt einem Börsengang einen entscheidenden Schritt näher: Ein Bankenteam beginnt damit, Treffen zwischen Führungskräften des Unternehmens hinter dem Chatbot Claude und potenziellen Investoren zu organisieren. Das berichtet CNBC unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Person. Für den Markt ist das ein klares Signal, dass die Vorbereitungen weit fortgeschritten sind, noch bevor eine formale Roadshow oder ein tatsächlicher Aktienverkauf ansteht.

Anthropic-Aktie voraus: Bankenmandat und Zeitplan

Ein offizielles Datum hat Anthropic bislang nicht genannt. Bloomberg, das zuerst über das Investorentreffen berichtete, sieht einen möglichen Börsengang schon im Oktober, betont aber, dass sich der Zeitplan noch verschieben kann. Ein Sprecher von Anthropic wollte den Bericht nicht kommentieren. Den Grundstein legte das Unternehmen bereits am 1. Juni mit der vertraulichen Einreichung eines Entwurfs für die Börsenzulassung bei der US-Börsenaufsicht SEC. Anthropic erklärte dazu, der Schritt gebe die Option, nach Abschluss der Prüfung an die Börse zu gehen, abhängig von Marktbedingungen und weiteren Faktoren.

Bewertung überholt OpenAI

Für das Tempo spricht auch die Bewertung. Ende Mai schloss Anthropic eine Finanzierungsrunde über 65 Milliarden US-Dollar ab, die das Unternehmen auf 965 Milliarden US-Dollar taxierte und damit erstmals über die 852 Milliarden US-Dollar von OpenAI hob. Der Rivale hat im Juni ebenfalls vertraulich einen Börsenantrag bei der SEC gestellt, bislang aber ohne weitere Details. Setzt sich der Zeitplan durch, ginge Anthropic OpenAI an der Börse voraus, ein möglicher Vorteil, sollte die KI-Euphorie an den Märkten irgendwann nachlassen. Vor allem das Geschäft mit Unternehmenskunden treibt das Wachstum, allen voran der Programmierassistent Claude Code.

Goldman Sachs & Co.: Wall Street verdient am KI-Boom mit

Bei der Bankenauswahl zeigt sich, wer am IPO-Geschäft der KI-Branche mitverdient: Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan Chase begleiten das Mandat. Der KI-Investitionsboom hat den Instituten zuletzt spürbar zu Gewinnen verholfen, da Anleger nach Wegen suchen, den Ausbau der Rechenzentren zu finanzieren oder ihre Positionen im Sektor abzusichern. Ein Anthropic-Listing würde zudem an die Dynamik des Börsengangs von SpaceX im Juni anknüpfen und den Kapitalmarkt für weitere Schwergewichte aus dem KI-Umfeld öffnen.

Anleger, die den Fortschritt verfolgen wollen, achten am besten auf die für den Herbst erwarteten Aktualisierungen des Zeitplans, vor allem auf die öffentliche Registrierungserklärung, die einem Börsengang üblicherweise unmittelbar vorausgeht.

Für Anleger bleibt vieles offen: Weder Aktienzahl noch Preisspanne oder Börsenplatz stehen fest, und die Einschätzung zum Zeitpunkt beruht auf Angaben nicht namentlich genannter Quellen, die sich noch ändern können.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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