Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’213 -0.7%  SPI 19’975 -0.7%  Dow 52’659 0.3%  DAX 24’897 -0.4%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’251 -0.2%  Gold 4’036 -0.6%  Bitcoin 51’848 -0.5%  Dollar 0.8069 0.2%  Öl 84.7 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526ABB1222171Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anthropic vor dem Börsengang: Die wichtigsten Fakten für Investoren
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BASF-Aktie mit Buy
BMW besetzt Personalressort neu: Dorothea von Boxberg folgt auf Ilka Horstmeier - Aktie unbeeindruckt
SNB-Protokoll: Direktorium sah im Juni keinen unmittelbaren Handlungsbedarf
Roche-Aktie leichter: Für den Diagnostik-Chef reichen Tests alleine nicht mehr
Suche...
Vorbereitungen laufen 16.07.2026 10:54:00

Anthropic vor dem Börsengang: Die wichtigsten Fakten für Investoren

Anthropic vor dem Börsengang: Die wichtigsten Fakten für Investoren

Investorentreffen, ein Bankenteam aus den Schwergewichten der Wall Street und eine Bewertung nahe einer Billion Dollar: Wie nah ist der Anthropic-Börsengang wirklich?

  • Anthropic bereitet laut Bloomberg Investorentreffen vor einem IPO im Oktober vor
  • Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan Chase führen das Bankenkonsortium
  • Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar liegt erstmals über der von OpenAI

Anthropic kommt einem Börsengang einen entscheidenden Schritt näher: Ein Bankenteam beginnt damit, Treffen zwischen Führungskräften des Unternehmens hinter dem Chatbot Claude und potenziellen Investoren zu organisieren. Das berichtet CNBC unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Person. Für den Markt ist das ein klares Signal, dass die Vorbereitungen weit fortgeschritten sind, noch bevor eine formale Roadshow oder ein tatsächlicher Aktienverkauf ansteht.

Anthropic-Aktie voraus: Bankenmandat und Zeitplan

Ein offizielles Datum hat Anthropic bislang nicht genannt. Bloomberg, das zuerst über das Investorentreffen berichtete, sieht einen möglichen Börsengang schon im Oktober, betont aber, dass sich der Zeitplan noch verschieben kann. Ein Sprecher von Anthropic wollte den Bericht nicht kommentieren. Den Grundstein legte das Unternehmen bereits am 1. Juni mit der vertraulichen Einreichung eines Entwurfs für die Börsenzulassung bei der US-Börsenaufsicht SEC. Anthropic erklärte dazu, der Schritt gebe die Option, nach Abschluss der Prüfung an die Börse zu gehen, abhängig von Marktbedingungen und weiteren Faktoren.

Bewertung überholt OpenAI

Für das Tempo spricht auch die Bewertung. Ende Mai schloss Anthropic eine Finanzierungsrunde über 65 Milliarden US-Dollar ab, die das Unternehmen auf 965 Milliarden US-Dollar taxierte und damit erstmals über die 852 Milliarden US-Dollar von OpenAI hob. Der Rivale hat im Juni ebenfalls vertraulich einen Börsenantrag bei der SEC gestellt, bislang aber ohne weitere Details. Setzt sich der Zeitplan durch, ginge Anthropic OpenAI an der Börse voraus, ein möglicher Vorteil, sollte die KI-Euphorie an den Märkten irgendwann nachlassen. Vor allem das Geschäft mit Unternehmenskunden treibt das Wachstum, allen voran der Programmierassistent Claude Code.

Goldman Sachs & Co.: Wall Street verdient am KI-Boom mit

Bei der Bankenauswahl zeigt sich, wer am IPO-Geschäft der KI-Branche mitverdient: Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan Chase begleiten das Mandat. Der KI-Investitionsboom hat den Instituten zuletzt spürbar zu Gewinnen verholfen, da Anleger nach Wegen suchen, den Ausbau der Rechenzentren zu finanzieren oder ihre Positionen im Sektor abzusichern. Ein Anthropic-Listing würde zudem an die Dynamik des Börsengangs von SpaceX im Juni anknüpfen und den Kapitalmarkt für weitere Schwergewichte aus dem KI-Umfeld öffnen.

Anleger, die den Fortschritt verfolgen wollen, achten am besten auf die für den Herbst erwarteten Aktualisierungen des Zeitplans, vor allem auf die öffentliche Registrierungserklärung, die einem Börsengang üblicherweise unmittelbar vorausgeht.

Für Anleger bleibt vieles offen: Weder Aktienzahl noch Preisspanne oder Börsenplatz stehen fest, und die Einschätzung zum Zeitpunkt beruht auf Angaben nicht namentlich genannter Quellen, die sich noch ändern können.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Goldman Sachs und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Weitere Links:

SpaceX-Aktie rutscht unter Ausgabepreis - und Cathie Wood schlägt zu

Bildquelle: Mehaniq / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:39 Die Erde ist nicht genug – Weltraum-KI im Datenorbit
09:26 Marktüberblick: Autowerte gesucht – Technologiewerte unter Druck
09:02 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
06:01 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Warten auf den Ausbruch
15.07.26 Logo WHS Gold unter Druck: Hält die Schicksalsmarke bei 4.000 Dollar?
15.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
14.07.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (59%) mit Lock-In auf Societe Generale SA, ABN AMRO Bank NV, UniCredit SpA
14.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Apple, Microsoft
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’857.79 19.92 SY7BHU
Short 15’158.16 13.96 S6B03U
Short 15’733.84 8.96 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’212.94 16.07.2026 10:35:32
Long 13’696.25 19.51 S2B93U
Long 13’388.70 13.83 SNB4VU
Long 12’831.63 8.96 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall setzt auf Autonomie: Rüstungsaktien um HENSOLDT, RENK & TKMS gerät unter Druck
UBS-Aktie fester: Mutmasslich russisch kontrollierte Gelder laut Bundersgericht zurecht blockiert
Versteckter Kurstreiber: Warum der Namenswechsel für die Siemens Energy-Aktie zum Volltreffer werden könnte
Partners Group Aktie News: Partners Group legt am Nachmittag zu
Partners Group zieht im Halbjahr weitere Kundengelder an
UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Nachmittag ins Plus
Dienstagshandel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich
Warnsignale: Kippt der US-Aktienboom?
Wie Berkshire 2000: Ackmans Tech-Wette auf Aktien von Amazon, Meta & Co.
Lucid-Aktie dreht ins Plus: Warum das Insolvenz-Dementi den Crash nicht stoppen kann

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.