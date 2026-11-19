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19.11.2026 18:03:36
Anthropic startet mit deutlichem Kursplus an der Börse
(Ausführliche Fassung)
NEW YORK (awp international) - Die KI-Firma Anthropic ist bei ihrem Rekord-Börsengang mit einem deutlichen Kursplus in den Handel gestartet. Der erste Kurs lag mit 111,50 US-Dollar um über ein Drittel über dem Ausgabepreis. Der Börsenwert von Anthropic lag damit bei zwei Billionen Dollar.
Bei dem Aktienverkauf vor Handelsbeginn wurden insgesamt 107,3 Milliarden Dollar erlöst. Damit überholte Anthropic klar den bisherigen Rekordhalter, Elon Musks Weltraum- und KI-Firma SpaceX , die bei ihrem Börsengang im Juni rund 86 Milliarden Dollar eingesammelt hatte.
Ein Grossteil des Geldes geht direkt an Anthropic. Das Unternehmen braucht die Milliarden für Investitionen in Rechenleistung zur Entwicklung ihrer KI-Modelle. Für die kommenden Jahre veranschlagte Anthropic dafür Ausgaben von 895 Milliarden Dollar.
Aktien im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar wurden zugleich von frühen Aktionären verkauft, die damit richtig Kasse machten. Medienberichten zufolge macht der Börsengang aber auch mehrere tausend Anthropic-Mitarbeiter dank ihrer Aktienpakete zu Millionären, zumindest auf dem Papier.
Anthropic wurde erst vor knapp sechs Jahren gegründet - und zwar von einem Team, das den ChatGPT-Entwickler OpenAI verliess. Die Gründer um die Geschwister Dario und Daniela Amodei waren zu der Einschätzung gekommen, dass bei OpenAI nicht genug die Risiken Künstlicher Intelligenz beachte. Anthropic richtete sich vor allem auf das Geschäft mit Unternehmen und Behörden aus und überholte nun OpenAI auf dem Weg an die Börse. Der ChatGPT-Entwickler verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr und verwies dabei unter anderem auf eine negative Stimmung gegenüber der Technologie in der Gesellschaft./so/DP/jha
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