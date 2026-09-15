KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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15.09.2026 15:26:00
Anthropic, OpenAI, X und Google: Diese Frau soll die Menschheit vor KI schützen
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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14.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
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14.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.ch)
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14.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
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14.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones startet im Minus (finanzen.ch)
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14.09.26
|Waymo: US-Konzern bereitet offenbar Robotaxi-Start in Berlin vor (Spiegel Online)
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11.09.26
|Börse New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.ch)
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11.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt kräftig nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.