Anthropic Aktie NETANTHRO000
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10.09.2026 07:47:33
Anthropic meldet erneut Hackerangriff durch eigenes KI-Modell
Erneut sorgt ein KI-Test bei Anthropic für Sicherheitsbedenken. Bei einer nachträglichen Überprüfung hat das Unternehmen offenbar einen weiteren Hackerangriff entdeckt. Es ist bereits der vierte bekannte Fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!