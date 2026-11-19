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19.11.2026 19:21:36
Anthropic-Aktie trotz Rutsch unter 100-Dollar-Marke klar im Plus
NEW YORK (awp international) - Beim KI-Konzern Anthropic hat sich am Donnerstag die Anfangseuphorie über den Börsengang (IPO) abgekühlt. Nach dem frühen Sprung bis auf 115,10 US-Dollar kosteten die Aktien zuletzt noch 95,50 Dollar. Das bedeutete aber immer noch ein Plus von 15 Prozent zum angehobenen Ausgabepreis von 83 Dollar. Der erste Kurs hatte bei 111,50 Dollar gelegen.
Mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar legte das Unternehmen hinter dem Chatbot Claude einen Rekord-Börsengang hin. Es übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraum- und KI-Unternehmen SpaceX, das erst im Juni den alten Bestwert aufgestellt hatte.
Dessen zuletzt etwas erholte Aktien sackten um 4,6 Prozent ab. Bei den ebenfalls als KI-Profiteure geltenden Halbleitertiteln fiel die Kursentwicklung durchwachsen aus. Für AMD ging es als Schlusslicht im Nasdaq 100 um 9,3 Prozent nach unten. Hier belasteten zusätzlich Meldungen über eine Shortseller-Attacke. Verluste erlitten auch der Zulieferer Applied Materials und das Cloud-Unternehmen CoreWeave . Möglicherweise zogen Anleger Mittel aus einigen Aktien auch aus der Tech-Branche ab, um bei der erhofften Anthropic-Kursrally dabei zu sein. Für die Chiphersteller Intel und Qualcomm sowie für Western Digital und Seagate ging es hingegen deutlich bergauf./gl/he
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