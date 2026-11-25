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25.11.2026 07:30:36
Anthropic-Aktie: KI-Firma mietet offenbar grosse Büroflächen in Zürich
Die KI-Firma Anthropic hat sich laut Informationen des "Tages-Anzeigers" grosse Büroflächen an bester Lage in Zürich gesichert.
Die neuen Büros bieten demnach Platz für rund 150 Arbeitsplätze. Nach Schätzung der Zeitung dürfte Anthropic jährlich rund zwei Millionen Franken Miete bezahlen.
Die KI-Firma habe sich dazu nicht äussern wollen. Das Zürcher Team arbeitet an der Weiterentwicklung von Claude, wie Standortleiter Neil Houlsby in der Vergangenheit gesagt habe.
ls/
Zürich (awp/sda)
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