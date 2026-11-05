Anthem Biosciences: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Anthem Biosciences hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.75 INR. Im Vorjahresviertel waren 3.09 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anthem Biosciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.94 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5.50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3.50 INR sowie einen Umsatz von 6.27 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.ch