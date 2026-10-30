Antero Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Antero Resources präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.240 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.37 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch