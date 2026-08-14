Anteris Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Anteris Technologies präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Anteris Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.42 AUD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.910 AUD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1.4 Millionen AUD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Anteris Technologies 1.0 Millionen AUD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch