Anteris Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anteris Technologies hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.40 AUD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.950 AUD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Anteris Technologies 0.7 Millionen AUD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.7 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch