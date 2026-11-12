Anteris Technologies Global stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Anteris Technologies Global liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anteris Technologies Global die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.620 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.93 Prozent auf 0.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch