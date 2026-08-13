Anteris Technologies Global gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anteris Technologies Global hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anteris Technologies Global -0.580 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Anteris Technologies Global 1.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 62.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch