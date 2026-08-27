Antera Ventures I stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Antera Ventures I hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Antera Ventures I in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 36.66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 3.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch