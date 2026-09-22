BYD Aktie 1459145 / CNE100000296
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22.09.2026 10:30:36
Anteil von E-Autos bei Neuzulassungen in EU erreicht Rekord
(Ausführliche Fassung)
WIESBADEN (awp international) - Der Anteil der Elektro-Autos bei den Neuzulassungen in der EU ist 2025 auf Rekordniveau gestiegen. Pkw mit reinem Elektroantrieb kamen auf 17,3 Prozent an allen Neuzulassungen, wie das Statistische Bundesamt nach Ergebnissen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Damit sei gut jeder sechste neu zugelassene Pkw in der EU ein E-Auto gewesen. "Das war ein neuer Höchststand."
Weitere 42,4 Prozent der neu zugelassenen Pkw waren demnach Hybridautos, 27,3 Prozent reine Benzin- und 9,8 Prozent reine Dieselfahrzeuge. Andere Antriebsarten wie Flüssig- oder Erdgas spielten eine untergeordnete Rolle.
Der Anteil reiner Elektro-Autos an den jährlichen Neuzulassungen in der EU ist binnen zehn Jahren deutlich gestiegen - 2015 lag er erst bei 0,4 Prozent.
Dänemark und Niederlande bei E-Autos Spitzenreiter
Beim Anteil reiner E-Autos an den Neuzulassungen lag Deutschland 2025 mit 19,1 Prozent zwar leicht über dem EU-Schnitt, aber deutlich hinter einigen anderen Ländern. EU-weit am höchsten war der Anteil in Dänemark (67,8 Prozent), vor den Niederlanden (40,2) und Malta (37,6). Am geringsten war der E-Auto-Anteil an den Neuzulassungen in Kroatien (1,9 Prozent), der Slowakei (4,7) und Bulgarien (4,9).
Teurer Sprit und Prämie helfen der E-Mobilität
E-Autos haben zuletzt in Deutschland einen Aufwind erlebt - wegen der hohen Spritpreise, besserer Ladeinfrastruktur, günstigerer Einstiegsmodelle und der Förderprämie der Bundesregierung. Im August wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt 69.000 reine Elektroautos neu in Deutschland zugelassen, gut 75 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.
Auch EU-weit zeigt der Trend zur E-Mobilität im laufenden Jahr nach oben: Im ersten Halbjahr 2026 kletterte der Anteil reiner Elektro-Autos laut dem europäischen Autoverband Acea auf 20,7 Prozent, nach 15,6 Prozent ein Jahr zuvor. Ein starkes Wachstum sieht der Verband in Deutschland, Frankreich und Dänemark.
Europaweit führend ist allerdings ein Land ausserhalb der EU: In Norwegen hatten gut 95 Prozent der neu zugelassenen Pkw 2025 einen reinen Elektroantrieb. Grund für die grosse Bandbreite zwischen den Ländern sind Unterschiede bei den Investitionen ins Ladenetz und der Förderpolitik.
Deutschland dominiert bei EU-Autos in der EU
Beim Umstieg auf die E-Mobilität in Europa spielt Deutschland als grösster Automarkt der EU eine wichtige Rolle: Rund 545.100 E-Autos wurden 2025 hierzulande neu zugelassen. Damit entfielen 28,9 Prozent der 1,89 Millionen Neuzulassungen von E-Autos in der EU auf Deutschland. Mit Abstand folgte Frankreich mit 330.900 neuen E-Autos und 17,5 Prozent an den EU-Zulassungen./als/DP/jha
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