Antalpha Platform: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Antalpha Platform lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Antalpha Platform in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 28.22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 17.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch