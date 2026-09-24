Answearcom Spolka Akcyjna Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Answearcom Spolka Akcyjna Bearer hat am 22.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.43 PLN gegenüber 0.150 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 436.3 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 399.3 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch