Anshin Guarantor Service gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anshin Guarantor Service hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5.44 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anshin Guarantor Service -1.720 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1.66 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Anshin Guarantor Service 1.48 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch