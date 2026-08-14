Ansal Buildwell: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ansal Buildwell hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.85 INR gegenüber 1.74 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 182.7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 72.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ansal Buildwell einen Umsatz von 106.2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch