Anritsu präsentierte Quartalsergebnisse

Anritsu äusserte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 25.52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25.19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.73 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anritsu einen Umsatz von 28.07 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch