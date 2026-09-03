Anoto Group Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Anoto Group Registered hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anoto Group Registered -0.020 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 64.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.0 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.6 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch