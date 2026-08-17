Annovis Bio informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Annovis Bio liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Annovis Bio die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.320 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch