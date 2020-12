Annonce du lancement d'une consultation publique sur les possibilités du bâtiment vert et intelligent au Québec

QUÉBEC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale, Mme Sonia LeBel, et le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Caire, annoncent le lancement, au début de 2021, d'une consultation publique qui visera à enrichir la démarche gouvernementale en matière de bâtiment vert et intelligent afin de déterminer la meilleure façon d'en retirer les bénéfices et de répondre aux défis socioéconomiques et environnementaux du Québec.

Un bâtiment vert et intelligent renvoie aux dimensions sociale, environnementale et économique d'un édifice, par l'intégration des pratiques innovantes de conception, de construction et de fonctionnement. Il vise à considérer l'ensemble du son cycle de vie de façon à améliorer ses répercussions, notamment sur l'aménagement du site, la gestion de l'eau, la performance énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, l'expérience utilisateur, la productivité, l'utilisation des matériaux et des ressources, les coûts et la performance financière globale de l'actif, la résilience aux changements climatiques et la qualité de l'environnement intérieur. Toutes les composantes de la chaîne de valeur de l'industrie sont touchées : architectes, ingénieures et ingénieurs, entrepreneurs généraux, manufacturiers de matériaux, fournisseurs de technologies et de services d'analyse avancée de données, services spécialisés, de même que centres de formation et de recherche.

Le Québec possède déjà une expertise de haut niveau, dans le domaine du bâtiment vert et intelligent, alors que ce secteur d'activité représente 6 500 emplois, 295 entreprises et 1,7 milliard de dollars de chiffre d'affaires1.

Le gouvernement du Québec souhaite donner la chance aux parties prenantes à cette industrie de s'exprimer.

La consultation sera menée par la Société québécoise des infrastructures, qui est l'expert immobilier du gouvernement du Québec. La Société, par sa mission de gestion du parc et des chantiers immobiliers du gouvernement du Québec, est un chef de file, depuis plusieurs années, dans les bâtiments verts et intelligents, comme en témoignent ses réalisations en matière de certifications LEED2, d'utilisation du bois, d'implantation du BIM3 et d'édifices connectés. Elle dispose d'une expérience privilégiée pour mobiliser les personnes et les groupes intéressés ainsi que pour valoriser l'information recueillie.

Cette consultation permettra au gouvernement d'enrichir sa démarche en matière de bâtiments verts et intelligents, de jeter les bases d'un écosystème industriel autour de ce concept et de définir la transformation numérique des infrastructures.

La consultation, dont les modalités seront détaillées à partir de janvier 2021, donnera l'occasion à toutes les parties prenantes de participer à ces travaux. À partir de la plateforme gouvernementale de consultation publique4, il sera notamment possible de déposer un mémoire, des commentaires et des propositions sur des thèmes associés au bâtiment vert et intelligent.

Surveillez les prochaines annonces quant à l'accessibilité de la consultation sur la plateforme gouvernementale.

1 https://www.quebecinternational.ca/fr/quebec-bvi/industrie

2 Le Leadership in Energy and Environmental Design est un système nord-américain de standardisation de bâtiments à haute qualité environnementale.

3 Le sigle BIM désigne les outils de mise en commun des informations de la construction, implémentés par des applications qui permettent la modélisation des données d'un bâtiment, d'une structure, d'un édifice ou d'un ouvrage.

4 https://consultation.quebec.ca/

SOURCE Société québécoise des infrastructures