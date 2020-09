Annonce des résultats du concours d'itinéraires touristiques « Charme du Jiangsu »

NANJING, Chine, le 28 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Les organisateurs du concours d'itinéraires touristiques « Charme du Jiangsu » ont révélé les soumissions gagnantes au musée de Nanjing au début du mois de septembre 2020. Les gagnants de ce concours de planification d'itinéraires de voyage se sont efforcés de montrer aux visiteurs les différents visages du Jiangsu dans une expérience de voyage inoubliable.

L'événement, coorganisé par le ministère provincial de la Culture et du Tourisme du Jiangsu et l'agence de presse Xinhua News & Information Center, a été lancé le 10 mai avec une annonce d'appel à candidatures pour les participants du monde entier. Le message a été publié dans plusieurs langues sur plus de 500 médias et sur les propres canaux médiatiques de Xinhua. L'annonce a été accueillie avec enthousiasme, attirant des concepteurs d'itinéraires touristiques de plus de 20 pays et régions. Un jury composé d'experts et un vote en ligne ont permis d'analyser les propositions reçues. Dix itinéraires ont été sélectionnés comme gagnants, selon le ministère provincial de la Culture et du Tourisme du Jiangsu.

Les plans d'itinéraires gagnants comportaient des photos de voyage, des GIF et de courtes vidéos mettant en valeur la beauté naturelle et la culture régionale du Jiangsu d'un point de vue international.

Yang Zhichun, directeur général du ministère de la Culture et du Tourisme du Jiangsu, Fei Shaoyun, directeur général du Bureau des affaires étrangères du Jiangsu, Gong Liang, directeur général adjoint du ministère de la Culture et du Tourisme du Jiangsu et conservateur du musée de Nanjing, ainsi que des ambassadeurs et des représentants de l'ambassade à Shanghai ont participé à la cérémonie de remise des prix.

Yang Zhichun, Fei Shaoyun, Gong Liang, Zhang Songping, S.E. Abrao dos Santos, ambassadeur du Timor-Leste en Chine et S.E. Elia George Kaiyamo, ambassadeur de Namibie en Chine ont présenté la cérémonie.

« La collection des itinéraires présentera les meilleurs plans de voyage pour le Jiangsu, assurera la promotion du tourisme régional et stimulera la confiance dans la reprise de l'industrie des services », a déclaré M. Yang. Il invite également chaleureusement les voyageurs du monde entier à visiter les plus beaux coins de la province chinoise du Jiangsu et à y emmagasiner d'heureux souvenirs.

Liste des gagnants du concours d'itinéraires touristiques « Charme du Jiangsu »

Premier prix (1) :

Paysages pittoresques sur timbres : visite de 7 jours du nord du Jiangsu

Concepteur : Gu Daren (Chine)

Deuxième prix (3) :

La vie sur le Grand Canal : visite de 7 jours du Jiangsu

Concepteur : Nanjing Wanxiang International Travel Service Co.,Ltd. (Chine)

Gastronomie, culture, loisirs et santé : escapades de 9 jours dans le Jiangsu

Concepteur : Shanghai NTA Culture Communication Co., Ltd. (Japon)

Ville de la littérature de l'UNESCO, ville de la gastronomie : visite de 5 jours à Nanjing, Yangzhou

Concepteur : Lin Tao (États-Unis)

Troisième prix (6)

Des rêves à la hauteur dans les belles villes du Jiangnan

Concepteur : Aleksandra Spitsina (Russie), Zeineb Alaoui (Maroc), Steven Y Eum (États-Unis)

Chasseur de gastronomie : visite gastronomique de 7 jours au Jiangsu

Concepteur : Nanjing Zhongbei Friendship International Travel Service Co., Ltd. (Chine)

Visite de 8 jours du Jiangsu de Marco Polo

Concepteur : Hainan Hanwu Culture Development Co., Ltd. (Chine)

Visite de 7 jours dans 5 destinations délicieuses du Jiangsu

Concepteur : China Youth Travel Service Jiangsu CO. , Ltd. (Chine)

Visite de 8 jours du Jiangsu pour les amateurs de gastronomie et de culture

Concepteur : Jiangsu Degao International Travel Service Co., Ltd. (Chine)

Entrez dans l'histoire : visite de 6 jours du Jiangsu

Concepteur : Xu Xinyu (Chine)

Veuillez visiter le site Web pour voir davantage de merveilleux itinéraires touristiques du Jiangsu : http://abroad.youtongad.com/routevote/Ten-selected-routes-to-discover-Charm-of-Jiangsu.shtml

Liens vers les images :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=372799

Légende : La collection d'itinéraires touristiques « Charme du Jiangsu » a été dévoilée au musée de Nanjing le 4 septembre 2020.