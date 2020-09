Annonce des lauréats des prix Breakthrough 2021 dans les domaines des sciences de la vie, de la physique fondamentale et des mathématiques

Au total, 18,75 millions de dollars seront décernés pour des avancées liées aux questions les plus profondes

SAN FRANCISCO, 12 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Breakthrough Prize Foundation a annoncé les lauréats distingués des prix Breakthrough 2021, décernés pour récompenser des réalisations spectaculaires et révolutionnaires dans les domaines des sciences de la vie, de la physique fondamentale et des mathématiques. Chaque année, les prix sont remis lors d'une cérémonie de gala, par des vedettes du cinéma, de la musique, du sport et de l'entrepreneuriat technologique. Toutefois, en raison de la pandémie mondiale, la cérémonie de cette année a été reportée à mars 2021.

Dans le contexte actuel, où l'importance des réalisations scientifiques résonne avec plus d'urgence que jamais, le prix Breakthrough poursuit pour une neuvième année sa tradition de récompenser les découvertes les plus percutantes et transformatrices. Le prix rend hommage à la fois aux chercheurs établis (prix Breakthrough) et aux scientifiques en début de carrière (prix New Horizons et prix inauguraux Maryam Mirzakhani New Frontiers).

Au total, le prix Breakthrough décernera, cette année, 18,75 millions de dollars en soutien aux scientifiques qui travaillent sur les questions les plus importantes et les plus fondamentales. Le prix Breakthrough, le plus important dans le domaine de la science, a financièrement récompensé plus de chercheurs que tout autre prix scientifique, décernant plus de 250 millions de dollars à près de 3 000 scientifiques de renom depuis 2012. Son but est d'aider les leaders scientifiques à se libérer des contraintes financières et, en conséquence, de se concentrer pleinement sur le monde des idées ; rehausser le profil et le prestige de la science et des mathématiques fondamentales ; promouvoir une culture favorable aux activités intellectuelles et inspirer la prochaine génération de chercheurs à suivre l'exemple de ces scientifiques extraordinaires et exemplaires.

Les lauréats des prix Breakthrough 2021 forment un groupe diversifié. Collectivement, ils ont inventé des outils pour résoudre le problème du repliement des protéines et concevoir des protéines inédites (dont certaines pourraient neutraliser le Covid-19) ; construit des instruments de table extrêmement sensibles pour sonder les mystères de l'énergie noire et mettre à l'essai la théorie d'Einstein ; mis au point des tests de dépistage génétique du fœtus non invasifs utilisés dans le monde entier par des millions de futurs parents ; dressé la carte des voies neuronales qui régissent le comportement parental, allant jusqu'à l'échelle de cellules particulières du cerveau ; révélé et détaillé une voie cellulaire fortement liée à la maladie héréditaire de Parkinson ; et résolu des équations décrivant des processus aléatoires allant des fluctuations des cours des actions au mouvement du sucre dans une tasse de thé. La valeur de chaque prix Breakthrough s'élève à 3 millions de dollars.

Six prix Nouveaux Horizons d'une valeur de 100 000 dollars chacun ont été remis à douze scientifiques et mathématiciens en début de carrière qui ont déjà eu un impact notable dans leur domaine. De plus, trois prix inauguraux Maryam Mirzakhani New Frontiers ont été décernés à des mathématiciennes en début de carrière. Le nombre de lauréates est passé de un à trois en raison de l'intérêt intense suscité par le prix et de la qualité exceptionnelle des candidatures. Le prix Maryam Mirzakhani New Frontiers a été créé en 2019. Il doit son nom à la célèbre mathématicienne iranienne qui a reçu la médaille Fields et enseigné à Stanford avant son décès en 2017. Au fil d'une carrière exceptionnellement prolifique, elle apporta des contributions révolutionnaires à la théorie des espaces de modules de surfaces de Riemann. Chaque année, les prix New Frontiers, dotée d'une valeur de 50 000 dollars, sont remis à des mathématiciennes qui ont achevé leur doctorat au cours des deux dernières années.

La liste suivante comporte les détails de chaque prix.

Prix Breakthrough 2021 dans les sciences de la vie (4)

David Baker

Université de Washington et Howard Hughes Medical Institute

Justification : pour avoir mis au point une technologie qui a permis la conception de protéines jamais vues auparavant dans la nature, y compris de nouvelles protéines qui pourraient être utilisées dans le traitement de maladies humaines.

Catherine Dulac

Université Harvard et Howard Hughes Medical Institute

Justification : pour avoir décortiqué le comportement complexe de l'instinct parental et déterminé le type de cellules associées, ainsi que leur câblage ; pour avoir démontré que les circuits neuronaux qui régissent les comportements parentaux masculins et féminins sont présents chez les deux sexes.

Yuk Ming Dennis Lo

Université chinoise de Hong Kong

Justification : pour avoir découvert que l'ADN fœtal est présent dans le sang maternel et qu'il peut être utilisé pour dépister la trisomie 21 et d'autres troubles génétiques au stade prénatal.

Richard J. Youle

National Institutes of Health

Justification : pour avoir trouvé un mécanisme de contrôle qualité qui élimine les mitochondries endommagées et protège ainsi les personnes contre la maladie de Parkinson.

Prix Breakthrough 2021 en mathématiques (4)

Martin Hairer

Imperial College London

Justification : pour avoir apporté des contributions transformatrices à la théorie d'analyse stochastique, particulièrement la théorie des structures de régularité dans les équations différentielles partielles stochastiques.

Prix Breakthrough 2021 en physique fondamentale (1)

Eric Adelberger, Jens H. Gundlach et Blayne Heckel

Université de Washington

Justification : pour avoir mis au point des mesures fondamentales de la précision qui testent notre compréhension de la gravité, explorent la nature de l'énergie noire et établissent des limites par rapport aux couplages avec à la matière noire.

Prix New Horizons en mathématiques (3)

Bhargav Bhatt

Université du Michigan

Justification : pour avoir réalisé des travaux exceptionnels dans les domaines de l'algèbre commutative et de la géométrie algébrique arithmétique, en particulier en ce qui a trait au développement de théories liées à la cohomologie p-adique.

Aleksandr Logunov

Université Princeton

Justification : pour avoir mis au point de nouvelles techniques pour étudier les solutions aux équations elliptiques, ainsi que leur application relative aux problèmes persistants de la géométrie nodale.

Song Sun

Université de Californie à Berkeley

Justification : pour avoir apporté de nombreuses contributions révolutionnaires à la géométrie différentielle complexe, notamment les résultats prouvant l'existence des mesures Kahler-Einstein et des liens entre les questions de modules et les singularités.

Prix New Horizons en physique (3)

Tracy Slatyer

Massachusetts Institute of Technology

Justification : pour ses contributions majeures dans le domaine de l'astrophysique des particules, liées notamment aux modèles de matière noire et à la découverte des bulles de Fermi.

Rouven Essig

Université de Stony Brook

Javier Tiffenberg

Fermilab

Tomer Volansky

Université de Tel Aviv

Tien-Tien Yu

Université de l'Oregon

Justification : pour les progrès dans la détection de la matière noire sub-GeV, particulièrement en ce qui concerne l'expérience SENSEI.

Ahmed Almheiri

Institute for Advanced Study

Netta Engelhardt

Massachusetts Institute of Technology

Henry Maxfield

Université de Californie à Santa Barbara

Geoff Penington

Université de Californie à Berkeley

Justification : pour avoir calculé l'information quantique contenue dans un trou noir ainsi que son rayonnement.

Prix Maryam Mirzakhani New Frontiers (3)

Nina Holden

ETH Zurich (PhD à MIT, 2018)

Justification : pour le travail accompli dans le domaine de la géométrie aléatoire, particulièrement autour de la gravité quantique de Liouville en tant que limite d'échelle des triangulations aléatoires.

Urmila Mahadev

Caltech (PhD à l'université de Californie à Berkeley, 2018)

Justification : pour ses travaux portant sur la question fondamentale de la vérification du résultat d'un calcul quantique.

Lisa Piccirillo

Massachusetts Institute of Technology (PhD à l'université du Texas à Austin, 2019)

Justification : pour avoir résolu l'ancien problème du nœud Conway, déterminant qu'il n'est pas bordant.

À propos du prix Breakthrough

Pour la neuvième année consécutive, les prix Breakthrough, réputés comme étant les « Oscars de la Science », vont récompenser les meilleurs scientifiques du monde. Les prix, d'une valeur de 3 millions de dollars chacun, sont décernés dans les domaines des sciences de la vie (jusqu'à quatre par an), de la physique fondamentale (un par an) et des mathématiques (un par an). En outre, chaque année, jusqu'à trois prix New Horizons en physique, trois prix New Horizons en mathématiques et trois prix Maryam Mirzakhani New Frontiers sont décernés aux jeunes chercheurs. Les lauréats participent à une cérémonie de remise des prix destinée à mettre leurs découvertes à l'honneur et inspirer la prochaine génération de scientifiques. Dans le cadre de la cérémonie, ils participent également à un programme de conférences et de débats.

Les prix Breakthrough ont été créés par Sergey Brin, Priscilla Chan, Mark Zuckerberg, Yuri et Julia Milner et Anne Wojcicki. Les prix Breakthrough sont parrainés par les fondations personnelles de Sergey Brin, Priscilla Chan, Mark Zuckerberg, Ma Huateng, Jack Ma, Yuri et Julia Milner, et Anne Wojcicki. Les comités chargés de sélectionner les lauréats sont composés d'anciens gagnants de chaque catégorie du prix Breakthrough. Pour plus d'informations sur les prix Breakthrough, consultez le site Web breakthroughprize.org.