Annonce des lauréats de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO 2021 présentée par Music Canada

TORONTO, le 4 juin 2021 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a rendu hommage aux artistes et aux vétérans de l'industrie et de la scène musicale du Canada dans le cadre de la Soirée d'ouverture des Prix JUNO 2021 présentée par Music Canada. Animée par Angeline Tetteh-Wayoe de l'émission The Block sur les ondes de CBC Music, la version virtuelle de l'événement de l'industrie musicale canadienne a donné lieu au dévoilement des noms des lauréats de 37 Prix JUNO. Le Gala télévisé sera présenté ce dimanche, sur les ondes de CBC dès 20h.

Louis-Jean Cormier a remporté le Prix JUNO dans la catégorie Album francophone de l'année pour son album Quand la nuit tombe, tandis que le prix pour le Graphisme de l'année a été remis à Julien Hébert (directeur artistique), David Beauchemin (concepteur), Florence Obrecht (illustrateur) et Marc-Étienne Mongrain (Photographe) pour la pochette Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs de Klô Pelgag . Parmi tous les nommés Québécois, notons aussi les lauréats suivants : Orchestre symphonique de Montréal , dirigé par Kent Nagano, avec Andrew Wan (Album classique de l'année : Grand ensemble), Samy Moussa (Composition classique de l'année) et Kaytranada (Enregistrement dance de l'année).

Le grand gagnant de la soirée d'ouverture est incontestablement The Weeknd , qui a remporté trois prix, dont Single de l'année, Compositeur de l'année présenté par la SOCAN et Enregistrement R&B contemporain de l'année. The Weeknd est également en nomination pour le JUNO de l'Album de l'année présenté par Music Canada, celui de l'Artiste de l'année présenté par SiriusXM Canada et le JUNO Choix du public présenté par Freedom Mobile.

Six solides prestations ont émaillé la soirée, notamment par les finalistes du JUNO de l'Enregistrement reggae de l'année Ammoye , Kirk Diamond et le gagnant du prix, TÖME ; Crown Lands , Révélation de l'année 2021 : groupe présenté par FACTOR, le Gouvernement du Canada et l'Association canadienne des radiodiffuseurs; Klô Pelgag , en nomination pour l'Album francophone de l'année 2021; une collaboration spéciale des finalistes de l'Album country de l'année Lindsay Ell et MacKenzie Porter ; et le lauréat de l'Enregistrement rap de l'année 2021, TOBi . De plus, MONOWHALES , artiste sélectionné pour la classe de maître Allan Slaight JUNO Master Class 2020/2021, a fait forte impression avec son interprétation électrisante de Out With The Old.

