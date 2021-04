Annonce des gouvernements du Canada et du Québec et de la Ville de Montréal portant sur l'avenir de la Biosphère

MONTRÉAL, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Steven Guilbeault, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, ainsi que le ministre québécois de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Benoit Charette, invitent les représentants des médias à une conférence de presse virtuelle portant sur l'avenir de la Biosphère.

Date : Le lundi 12 avril 2021



Heure : 10 h



Lieu : À distance, de façon virtuelle

La conférence de presse sera diffusée sur la plateforme Zoom. Veuillez confirmer votre participation en écrivant à gonzalo.nunez@montreal.ca avant le 12 avril à 8 h, en fournissant le nom de votre média et une adresse courriel à laquelle nous pourrons vous faire suivre les détails de connexion pour participer à l'événement sur Zoom.

La conférence sera également diffusée sur Facebook Live sur la page de la mairesse de Montréal qui est accessible via ce lien : https://www.facebook.com/MTL.ValeriePlante

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada