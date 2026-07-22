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Annaly Capital Management Aktie 724638 / US0357104092

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22.07.2026 05:07:59

Annaly Capital Management Inc. Reports Increase In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Annaly Capital Management Inc. (NLY) reported earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $781.64 million, or $1.06 per share. This compares with $19.84 million, or $0.03 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 78.7% to $488.19 million from $273.20 million last year.

Annaly Capital Management Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $781.64 Mln. vs. $19.84 Mln. last year. -EPS: $1.06 vs. $0.03 last year. -Revenue: $488.19 Mln vs. $273.20 Mln last year.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’850.48 19.94 SY7BHU
Short 15’150.70 13.97 S6BA1U
Short 15’726.09 8.94 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’298.26 21.07.2026 17:30:31
Long 13’702.82 19.94 S2B93U
Long 13’395.13 13.97 SHB7NU
Long 12’805.14 8.91 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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