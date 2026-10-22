Annaly Capital Management: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Annaly Capital Management äusserte sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Annaly Capital Management ein Ergebnis je Aktie von 1.20 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 512.7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 68.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.63 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch