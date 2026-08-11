|
11.08.2026 06:37:00
Anmol India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Anmol India hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.05 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.01 INR je Aktie erzielt worden.
Anmol India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.56 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.77 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street sind rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.