Anmol India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Anmol India hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.05 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.01 INR je Aktie erzielt worden.

Anmol India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.56 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.77 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch