Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’828 0.2%  SPI 19’532 0.1%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’571 0.0%  Euro 0.9433 0.1%  EStoxx50 6’310 0.0%  Gold 4’377 -0.6%  Bitcoin 63’242 -0.2%  Dollar 0.8114 0.2%  Öl 101.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Vodafone-Aktie stabil: EuGH stärkt Verbraucherrechte im Streit um AGBs
Monatliche Dividende: Darum sind Realty Income & Main Street Capital bei Privatanlegern gefragt
Goldpreis unter Druck: Zinserhöhungsfantasie belastet
AB Foods-Aktie bricht ein: Zucker-Geschäft und Primark unter Druck
Suche...
Plus500 Depot

Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 08:57:01

Anleiherenditen von Air Baltic erreichen vor Gläubigertreffen Rekordhoch

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Air Holdings Limited Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten