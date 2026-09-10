Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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10.09.2026 08:57:01
Anleiherenditen von Air Baltic erreichen vor Gläubigertreffen Rekordhoch
Air HoldingsDie Renditen der Air-Baltic-Anleihen sind am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Freitag entscheiden die Gläubiger über eine Notfinanzierung von bis zu 257 Millionen Euro für die von Lettland und der Lufthansa Group gestützte Fluggesellschaft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!