Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX pendelt um Vortagesschluss

Am Dienstag geht es im LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0.00 Prozent auf 25’212.00 Punkte aufwärts.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25’264.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’049.00 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’310.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 24’711.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’339.00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.63 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell EON SE (+ 2.14 Prozent auf 17.89 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.56 Prozent auf 39.65 EUR), Scout24 (+ 1.19 Prozent auf 80.85 EUR), QIAGEN (+ 1.19 Prozent auf 41.74 EUR) und Hannover Rück (+ 1.17 Prozent auf 276.60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-3.58 Prozent auf 50.64 EUR), Siemens Energy (-3.44 Prozent auf 128.56 EUR), Siemens (-3.14 Prozent auf 257.85 EUR), Zalando (-2.70 Prozent auf 25.21 EUR) und HOCHTIEF (-2.62 Prozent auf 364.20 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 3’694’245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229.940 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.25 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch