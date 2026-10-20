Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’478 0.8%  SPI 20’399 0.6%  Dow 52’496 1.0%  DAX 25’304 -0.1%  Euro 0.9270 0.0%  EStoxx50 6’122 -0.4%  Gold 4’125 -0.4%  Bitcoin 68’227 0.8%  Dollar 0.8253 -0.1%  Öl 109.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758ABB1222171Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Ethereum droht ein wichtiger Käufer wegzubrechen – wie tief fällt der Kurs?
Netflix mit starkem Ergebnis - Aktie dennoch leichter
SpaceX-Aktie stark: Raumfahrtriese mit Ergebissprung
Edmond de Rothschild-Aktie: Kapitalerhöhung für Immo-Fonds abgeschlossen
UBS-Aktie: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert
Suche...

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

LUS-DAX-Entwicklung 20.10.2026 15:58:14

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX pendelt um Vortagesschluss

Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX pendelt um Vortagesschluss

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstagnachmittag.

Siemens Energy
120.15 CHF -2.13%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag geht es im LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0.00 Prozent auf 25’212.00 Punkte aufwärts.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25’264.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’049.00 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’310.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 24’711.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’339.00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.63 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell EON SE (+ 2.14 Prozent auf 17.89 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.56 Prozent auf 39.65 EUR), Scout24 (+ 1.19 Prozent auf 80.85 EUR), QIAGEN (+ 1.19 Prozent auf 41.74 EUR) und Hannover Rück (+ 1.17 Prozent auf 276.60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-3.58 Prozent auf 50.64 EUR), Siemens Energy (-3.44 Prozent auf 128.56 EUR), Siemens (-3.14 Prozent auf 257.85 EUR), Zalando (-2.70 Prozent auf 25.21 EUR) und HOCHTIEF (-2.62 Prozent auf 364.20 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 3’694’245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229.940 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.25 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20:49 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
19.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

20:27 Logo WHS Short-Falle im Nasdaq! Erst bricht der Markt ein, dann kommt die Trendwende!
13:08 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
12:12 KI braucht Sicherheit: Warum KI und Cyber Security zu den wichtigsten Technologietrends zählen
12:11 Julius Bär: 9.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Dr Ing hc F Porsche AG
09:43 SMI schnauft durch
09:15 Marktüberblick: DHL und Fuchs im Fokus
08:20 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Konsolidierung zum Wochenstart
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’021.00 19.68 S3B2AU
Short 15’329.96 13.75 SPBYFU
Short 15’912.61 8.82 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’478.37 20.10.2026 17:30:05
Long 13’812.26 19.16 S05FBU
Long 13’499.54 13.56 SNB4VU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
ABB-Aktie dennoch kräftig unter Druck: Massives Plus beim Auftragseingang im dritten Quartal
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Goldminenaktien: Auf diese sechs Titel setzt UBS 2027
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Protestaktion vor Werksgelände führt zu Verkehrsbehinderungen
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.