Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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08.09.2026 12:09:12
Anleger stossen Papiere ab: Zweite Studien-Pleite setzt Novartis zu
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
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|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
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|Dienstagshandel in Zürich: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
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15:58
|Schwacher Handel: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
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12:29
|Novartis Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus Novartis (finanzen.ch)
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12:26
|SIX-Handel SPI schwächelt (finanzen.ch)
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12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
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12:26
|SLI aktuell: SLI am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
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10:28
|Novartis-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|10:10
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|Jefferies & Company Inc.
|08:16
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|Barclays Capital
|07.09.26
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|04.09.26
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|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
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|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
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|04.09.26
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|02.09.26
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|28.08.26
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|25.08.26
|Novartis Buy
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|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
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|30.06.26
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|29.04.26
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|31.03.26
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|20.03.26
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|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX etwas tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.