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Index-Performance im Blick 04.11.2026 09:28:15

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Start schwächer

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Start schwächer

SPI-Handel am Mittwoch.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0.06 Prozent tiefer bei 20’785.24 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.649 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.036 Prozent fester bei 20’804.97 Punkten, nach 20’797.40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20’785.24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’809.63 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0.259 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der SPI auf 19’397.24 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’339.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der SPI mit 17’036.92 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 13.94 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20’944.65 Punkte. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 8.37 Prozent auf 0.15 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 6.91 Prozent auf 52.60 CHF), ASMALLWORLD (+ 2.82 Prozent auf 1.46 CHF), Addex Therapeutics (+ 2.80 Prozent auf 0.02 CHF) und Implenia (+ 2.53 Prozent auf 73.00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Schlatter Industries (-4.85 Prozent auf 19.60 CHF), lastminutecom (-4.81 Prozent auf 9.50 CHF), SHL Telemedicine (-3.77 Prozent auf 1.02 CHF), Carlo Gavazzi (-3.69 Prozent auf 169.50 CHF) und Feintool International (-3.67 Prozent auf 10.50 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 212’415 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 352.663 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

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Short 16’683.24 8.35 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’999.35 05.11.2026 11:32:42
Long 14’467.32 19.38 SY17BU
Long 14’142.05 13.66 SAB9DU
Long 13’554.70 9.00 SGBWIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 70.12 -0.48% ABB (Asea Brown Boveri)
Addex Therapeutics Ltd. 0.02 0.00% Addex Therapeutics Ltd.
ASMALLWORLD AG 1.49 4.93% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1’312.00 0.69% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7.08 -0.28% Bellevue AG
Carlo Gavazzi Holding AG 176.50 0.28% Carlo Gavazzi Holding AG
EvoNext Holdings AG 2.31 -1.28% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10.90 0.00% Feintool International AG (N) (FIH)
Implenia AG 73.20 1.24% Implenia AG
lastminute.com N.V. 9.86 -1.40% lastminute.com N.V.
MindMaze Therapeutics 0.14 1.01% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 401.40 -0.05% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 19.60 0.00% Schlatter Industries AG
SHL Telemedicine 1.01 -4.72% SHL Telemedicine
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 50.00 0.40% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

ABB am 04.11.2026

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