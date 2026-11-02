Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

Um 09:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0.43 Prozent auf 20’757.75 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.639 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.554 Prozent schwächer bei 20’731.49 Punkten in den Handel, nach 20’847.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’757.75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’731.49 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der SPI einen Wert von 19’397.24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’161.16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 16’982.04 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.79 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’918.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5.48 Prozent auf 32.75 CHF), Medartis (+ 4.02 Prozent auf 101.00 CHF), GAM (+ 1.97 Prozent auf 0.06 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 1.79 Prozent auf 228.00 CHF) und EvoNext (+ 1.32 Prozent auf 2.30 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Arbonia (-7.84 Prozent auf 3.82 CHF), Feintool International (-4.63 Prozent auf 10.30 CHF), Edisun Power Europe (-4.44 Prozent auf 68.80 CHF), OC Oerlikon (-4.28 Prozent auf 5.15 CHF) und lastminutecom (-3.26 Prozent auf 9.50 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 202’808 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 355.452 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 8.20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch