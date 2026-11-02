|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SIX-Handel im Fokus
|
02.11.2026 09:28:17
Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge
Heutiger Marktbericht zum SPI.
Um 09:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0.43 Prozent auf 20’757.75 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.639 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.554 Prozent schwächer bei 20’731.49 Punkten in den Handel, nach 20’847.01 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’757.75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’731.49 Zählern.
SPI seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der SPI einen Wert von 19’397.24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20’161.16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 16’982.04 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.79 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’918.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5.48 Prozent auf 32.75 CHF), Medartis (+ 4.02 Prozent auf 101.00 CHF), GAM (+ 1.97 Prozent auf 0.06 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 1.79 Prozent auf 228.00 CHF) und EvoNext (+ 1.32 Prozent auf 2.30 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Arbonia (-7.84 Prozent auf 3.82 CHF), Feintool International (-4.63 Prozent auf 10.30 CHF), Edisun Power Europe (-4.44 Prozent auf 68.80 CHF), OC Oerlikon (-4.28 Prozent auf 5.15 CHF) und lastminutecom (-3.26 Prozent auf 9.50 CHF).
Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 202’808 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 355.452 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel
Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 8.20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|
09:28
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
27.10.26
|SPI-Papier Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|SPI-Wert Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SPI (finanzen.ch)
Analysen zu Groupe Minoteries SA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20’821.26
|-0.12%
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.