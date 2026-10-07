Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Schlussendlich beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 19’555.48 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.412 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.265 Prozent leichter bei 19’510.67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19’562.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19’474.11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19’613.89 Punkten.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0.555 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der SPI einen Stand von 20’066.71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20’202.92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17’263.63 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.20 Prozent zu. Bei 20’636.94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 11.43 Prozent auf 0.78 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 8.71 Prozent auf 52.40 CHF), Curatis (+ 8.31 Prozent auf 18.90 CHF), DocMorris (+ 5.70 Prozent auf 13.36 CHF) und GAM (+ 5.19 Prozent auf 0.07 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Accelleron Industries (-4.92 Prozent auf 70.60 CHF), lastminutecom (-4.74 Prozent auf 9.24 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-4.56 Prozent auf 18.20 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-4.51 Prozent auf 131.20 CHF) und Julius Bär (-3.92 Prozent auf 70.08 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’321’495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304.828 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie hat mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch