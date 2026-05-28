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Index-Bewegung 28.05.2026 17:58:15

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI notiert schlussendlich im Minus

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI notiert schlussendlich im Minus

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Carlo Gavazzi
150.64 CHF -1.22%
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Letztendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0.76 Prozent schwächer bei 19’084.30 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.419 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.608 Prozent leichter bei 19’112.87 Punkten in den Handel, nach 19’229.80 Punkten am Vortag.

Bei 19’003.51 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19’119.85 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0.627 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, den Wert von 18’537.94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 19’255.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der SPI bei 16’791.69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4.62 Prozent nach oben. Bei 19’309.93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit SHL Telemedicine (+ 11.40 Prozent auf 1.07 CHF), Idorsia (+ 6.69 Prozent auf 4.79 CHF), Feintool International (+ 5.00 Prozent auf 10.50 CHF), ASMALLWORLD (+ 4.35 Prozent auf 0.60 CHF) und LEM (+ 3.91 Prozent auf 465.50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Highlight Event and Entertainment (-9.38 Prozent auf 5.80 CHF), Adval Tech (-9.09 Prozent auf 40.00 CHF), Carlo Gavazzi (-4.13 Prozent auf 151.00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3.95 Prozent auf 4.86 CHF) und GAM (-3.85 Prozent auf 0.06 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’723’866 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 292.637 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien
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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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